Польська православна церква заборонила священикам контакти з УПЦ КП і УАПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Архієрейський собор Польської православної церкви заборонив контакти зі священослужителями УПЦ КП і УАПЦ, яким Константинополь скасував анафему. Про це йдеться у заяві польської церкви за підсумками проведеного собору, передає УНН.
“Святійший Архієрейський Собор забороняє священикам Польської автокефальної православної церкви вступати в літургійні і молитовні контакти із священослужителями так званого Київського патріархату і так званої “Автокефальної православної церкви”, — йдеться у повідомленні.
У польській церкві заявили, що “особи, позбавлені свого сану, не можуть бути лідерами у встановленні миру в українській православній церкві”. Наголошується, що їхні дії викликають ще “більшу плутанину і скандал”.
Окрім того, польська церква виступила за проведення зустрічі всіх голів православних церков для вирішення українського церковного питання.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Крім того, було задоволено апеляцію патріарха Філарета і митрополита Макарія з приводу зняття анафеми, а також було ухвалено рішення про визнання незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році.
За так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.
Як повідомляв УНН, 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату заявила про припинення спілкування з Вселенським патріархатом та заявила, що Константинополь своїми рішеннями стосовно України став на шлях розколу.