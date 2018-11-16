Польская православная церковь запретила священникам контакты с УПЦ КП и УАПЦ

"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с священнослужителями так называемого Киевского патриархата и так называемой "Автокефальной православной церкви", - говорится в сообщении.

В польской церкви заявили, что "лица, лишенные своего сана, не могут быть лидерами в установлении мира в украинской православной церкви". Отмечается, что их действия вызывают еще "большую путаницу и скандал".

Кроме того, польская церковь выступила за проведение встречи всех глав православных церквей для решения украинского церковного вопроса.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Кроме того, было удовлетворено апелляцию патриарха Филарета и митрополита Макария по поводу снятия анафемы, а также было принято решение о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.

По так называемой дорожной картой для получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Как сообщал УНН, 13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о прекращении общения со Вселенским патриархатом и заявила, что Константинополь своими решениями в отношении Украины стал на путь раскола.