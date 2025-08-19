Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні

$41.260.08
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 10065 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 29936 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 50375 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 34881 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 29739 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 36806 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 90252 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50629 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 86582 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київ • УНН

 • 38 перегляди

