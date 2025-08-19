Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні
Київ • УНН
Російська авіація атакувала Україну в ніч на 19 серпня, змусивши Польщу підняти авіацію та привести ППО у найвищу готовність. Це превентивні заходи для захисту кордонів НАТО.
У ніч з 18 на 19 серпня російська дальня авіація знову атакувала Україну ракетами. Польща, реагуючи на загрозу біля своїх кордонів, підняла авіацію союзників і привела системи ППО до бойової готовності. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща в соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
В ніч проти 19 серпня росія вкотре застосувала дальню авіацію для ударів по території України. Атака відбулася поблизу кордонів із країнами НАТО, що змусило Польщу оперативно реагувати на потенційну загрозу своєму повітряному простору.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що вжито всіх необхідних заходів безпеки. Польська та союзна авіація розпочала маневри у небі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено у режим найвищої бойової готовності.
У Варшаві підкреслюють: дії носять превентивний характер і спрямовані виключно на захист громадян, особливо у прикордонних районах, які можуть зазнати ризику у разі ескалації.
"Ситуація перебуває під постійним контролем, усі сили готові до негайного реагування", – зазначили у командуванні.
Такий рівень мобілізації вкотре демонструє серйозність, з якою НАТО сприймає російські удари поблизу своїх кордонів. Подібні інциденти вже неодноразово призводили до термінового підйому авіації Польщі та союзників, що підтверджує ризик прямого зіткнення у разі порушення повітряного простору Альянсу.
Нагадаємо
Вночі 19 серпня Україна зазнала масованої атаки 280 повітряних засобів, включаючи "Шахеди", ракети "Іскандер-М" та Х-101. Сили ППО збили 236 цілей, зафіксовано влучання та падіння уламків на 19 локаціях.