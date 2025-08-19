Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине
Киев • УНН
Российская авиация атаковала Украину в ночь на 19 августа, вынудив Польшу поднять авиацию и привести ПВО в наивысшую готовность. Это превентивные меры для защиты границ НАТО.
В ночь с 18 на 19 августа российская дальняя авиация вновь атаковала Украину ракетами. Польша, реагируя на угрозу у своих границ, подняла авиацию союзников и привела системы ПВО в боевую готовность. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
В ночь на 19 августа россия в очередной раз применила дальнюю авиацию для ударов по территории Украины. Атака произошла вблизи границ со странами НАТО, что заставило Польшу оперативно реагировать на потенциальную угрозу своему воздушному пространству.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что приняты все необходимые меры безопасности. Польская и союзная авиация начала маневры в небе, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения переведены в режим наивысшей боевой готовности.
В Варшаве подчеркивают: действия носят превентивный характер и направлены исключительно на защиту граждан, особенно в приграничных районах, которые могут подвергнуться риску в случае эскалации.
"Ситуация находится под постоянным контролем, все силы готовы к немедленному реагированию", – отметили в командовании.
Такой уровень мобилизации в очередной раз демонстрирует серьезность, с которой НАТО воспринимает российские удары вблизи своих границ. Подобные инциденты уже неоднократно приводили к срочному подъему авиации Польши и союзников, что подтверждает риск прямого столкновения в случае нарушения воздушного пространства Альянса.
Напомним
Ночью 19 августа Украина подверглась массированной атаке 280 воздушных средств, включая "Шахеды", ракеты "Искандер-М" и Х-101. Силы ПВО сбили 236 целей, зафиксированы попадания и падения обломков на 19 локациях.