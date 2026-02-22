$43.270.00
Польща підняла в небо винищувачі та привела системи ППО у готовність через масований обстріл України

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Польща активувала протоколи безпеки у відповідь на нічну атаку рф на українські міста. Залучено винищувачі, літаки радіолокаційного стеження та наземні системи ППО.

Польща підняла в небо винищувачі та привела системи ППО у готовність через масований обстріл України

Збройні сили Польщі активували всі наявні протоколи безпеки у відповідь на нічну атаку російської стратегічної авіації на українські міста. Оперативне командування польської армії залучило чергові пари винищувачів та літаки дальнього радіолокаційного стеження для моніторингу ситуації поблизу своїх кордонів. Про це повідомляють Повітряні сили Польщі у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Командувач Збройних сил Польщі розпорядився привести наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки у стан найвищої готовності. Такі заходи є стандартною процедурою під час масованих ракетних засобів ураження, що рухаються в напрямку західних областей України, аби запобігти будь-яким порушенням кордонів НАТО. Особлива увага військових була зосереджена на південно-східних районах Польщі, які межують із зонами безпосередньої небезпеки.

У зв'язку з активністю авіації дальньої дії російської федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочала роботу польська та союзна авіація

– йдеться у повідомленні Повітряних сил Польщі у соцмережі X.

Моніторинг та координація із союзниками

Польське командування наголосило, що дії армії мають виключно оборонний та превентивний характер, спрямований на гарантування безпеки цивільного населення країни. Всі операції в небі координуються з силами Альянсу, а чергові підрозділи залишатимуться на позиціях до повної стабілізації ситуації в українському небі.

рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет22.02.26, 06:19 • 14666 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
НАТО
Україна
Польща