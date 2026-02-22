Польша подняла в небо истребители и привела системы ПВО в готовность из-за массированного обстрела Украины
Киев • УНН
Польша активировала протоколы безопасности в ответ на ночную атаку РФ на украинские города. Задействованы истребители, самолеты радиолокационного слежения и наземные системы ПВО.
Вооруженные силы Польши активировали все имеющиеся протоколы безопасности в ответ на ночную атаку российской стратегической авиации на украинские города. Оперативное командование польской армии задействовало дежурные пары истребителей и самолеты дальнего радиолокационного слежения для мониторинга ситуации вблизи своих границ. Об этом сообщают Воздушные силы Польши в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Командующий Вооруженными силами Польши распорядился привести наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности. Такие меры являются стандартной процедурой во время массированных ракетных средств поражения, движущихся в направлении западных областей Украины, чтобы предотвратить любые нарушения границ НАТО. Особое внимание военных было сосредоточено на юго-восточных районах Польши, граничащих с зонами непосредственной опасности.
В связи с активностью авиации дальнего действия Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала работу польская и союзная авиация
Мониторинг и координация с союзниками
Польское командование подчеркнуло, что действия армии носят исключительно оборонительный и превентивный характер, направленный на обеспечение безопасности гражданского населения страны. Все операции в небе координируются с силами Альянса, а дежурные подразделения будут оставаться на позициях до полной стабилизации ситуации в украинском небе.