00:48 • 13225 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 22646 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 21131 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 37726 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 34826 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 35789 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 34595 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28109 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24687 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28409 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Польша подняла в небо истребители и привела системы ПВО в готовность из-за массированного обстрела Украины

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Польша активировала протоколы безопасности в ответ на ночную атаку РФ на украинские города. Задействованы истребители, самолеты радиолокационного слежения и наземные системы ПВО.

Польша подняла в небо истребители и привела системы ПВО в готовность из-за массированного обстрела Украины

Вооруженные силы Польши активировали все имеющиеся протоколы безопасности в ответ на ночную атаку российской стратегической авиации на украинские города. Оперативное командование польской армии задействовало дежурные пары истребителей и самолеты дальнего радиолокационного слежения для мониторинга ситуации вблизи своих границ. Об этом сообщают Воздушные силы Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Командующий Вооруженными силами Польши распорядился привести наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности. Такие меры являются стандартной процедурой во время массированных ракетных средств поражения, движущихся в направлении западных областей Украины, чтобы предотвратить любые нарушения границ НАТО. Особое внимание военных было сосредоточено на юго-восточных районах Польши, граничащих с зонами непосредственной опасности.

В связи с активностью авиации дальнего действия Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала работу польская и союзная авиация

– говорится в сообщении Воздушных сил Польши в соцсети X.

Мониторинг и координация с союзниками

Польское командование подчеркнуло, что действия армии носят исключительно оборонительный и превентивный характер, направленный на обеспечение безопасности гражданского населения страны. Все операции в небе координируются с силами Альянса, а дежурные подразделения будут оставаться на позициях до полной стабилизации ситуации в украинском небе.

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
НАТО
Украина
Польша