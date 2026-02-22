Польша подняла в небо истребители и привела системы ПВО в готовность из-за массированного обстрела Украины

Вооруженные силы Польши активировали все имеющиеся протоколы безопасности в ответ на ночную атаку российской стратегической авиации на украинские города. Оперативное командование польской армии задействовало дежурные пары истребителей и самолеты дальнего радиолокационного слежения для мониторинга ситуации вблизи своих границ. Об этом сообщают Воздушные силы Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Командующий Вооруженными силами Польши распорядился привести наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности. Такие меры являются стандартной процедурой во время массированных ракетных средств поражения, движущихся в направлении западных областей Украины, чтобы предотвратить любые нарушения границ НАТО. Особое внимание военных было сосредоточено на юго-восточных районах Польши, граничащих с зонами непосредственной опасности.

В связи с активностью авиации дальнего действия Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала работу польская и союзная авиация