Польща, Угорщина та Словаччина не братимуть участі в роботі платформи щодо українського зерна: причина

Повідомляється, що у роботі платформи взяли участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії, Європейської Комісії та України. Засідання проходили у Брюсселі.

Цитата

"Польща, Угорщина і Словаччина виходять з роботи платформи через процедурну обачність і той факт, що Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у процедурі СОТ", - повідомило джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, відповідаючи на запитання про це повідомлення, сказав, що Польща буде обговорювати питання, що стосуються майбутнього Спільної аграрної політики між 27 країнами ЄС на засіданні Ради.

Доповнення

Україна розпочинає процес подання позову до СОТ проти Угорщини, Польщі та Словаччини через заборону на ввезення зерна.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за кілька днів має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Серед тем розмови буде заборона на імпорт українського зерна.

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