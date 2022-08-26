Польща та Словаччина запустили газопровід між країнами

У церемонії взяли участь у тому числі прем'єр-міністри обох країн та президенти компаній, відповідальних за реалізацію проекту.

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"Цей газопровід доводить, що з'єднання північ-південь можуть зміцнити безпеку у країнах Трьох морів. (...) Це трубопровід миру та безпеки, на відміну від трубопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», які виявилися трубопроводами війни. Вони призвели до сьогоднішньої кризи. Історично високі ціни на газ є доказом провалу енергетичної політики Німеччини", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми мали рацію щодо намірів росії, ми застерігали від енергетичного шантажу. Ми здійснили конкретні інвестиції, щоби захистити себе від цих негативних елементів. Цей інтерконектор дозволяє імпортувати газ навіть із Італії, що йде із Африки. Сьогодні, завдяки газовим контрактам, підписаним 2-3 роки тому, ми маємо дешевший газ із США. Цей газопровід доводить, що Вишеградська група відновлює свої сили. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими партнерами задля безпеки нашого регіону", - додав Моравецький.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер зазначив своєю чергою, що "безпрецедентне, жорстоке вторгнення росії в Україну показало, що до неї не можна ставитись як до партнера". росія, окрім вторгнення в Україну, оголосила Євросоюзу гібридну війну. Одним із елементів цієї війни є енергетика, де підготовка до удару ведеться з минулого року, починаючи зі спустошення, а не заповнення газосховищ "Газпрому" в Європі, сказав він.

Uroczyste otwarcie gazociągu przez premierów Polski i Słowacji pic.twitter.com/przbbktz5a

Раніше

5 травня відбулася офіційна церемонія відкриття газопроводу Польща-Литва GIPL.