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Польша и Словакия запустили газопровод между странами

Киев • УНН

 • 209978 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Подкарпатском воеводстве в Польше состоялось официальное открытие газопровода Польша-Словакия, пишет УНН со ссылкой на BiznesAlert.pl.

Польша и Словакия запустили газопровод между странами

В церемонии приняли участие в том числе премьер-министры обеих стран и президенты компаний, ответственных за реализацию проекта.

Цитата

"Этот газопровод доказывает, что соединения север-юг могут укрепить безопасность в странах Трех морей. (...) Это трубопровод мира и безопасности, в отличие от трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые оказались трубопроводами войны. Они привели к сегодняшнему кризису. Исторически высокие цены на газ являются доказательством провала энергетической политики Германии", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы были правы относительно намерений россии, мы предостерегали от энергетического шантажа. Мы осуществили конкретные инвестиции, чтобы защитить себя от этих негативных элементов. Этот интерконнектор позволяет импортировать газ даже из Италии, идущий из Африки. Сегодня, благодаря газовым контрактам, подписанным 2-3 года назад, у нас есть более дешевый газ из США. Этот газопровод доказывает, что Вышеградская группа восстанавливает свои силы. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими партнерами по безопасности нашего региона", - добавил Моравецкий.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер отметил в свою очередь, что "беспрецедентное, жестокое вторжение россии в Украину показало, что к ней нельзя относиться как к партнеру". россия, кроме вторжения в Украину, объявила Евросоюзу гибридную войну. Одним из элементов этой войны является энергетика, где подготовка к удару ведется с прошлого года, начиная с опустошения, а не заполнения газохранилищ "Газпрома" в Европе, сказал он.

Uroczyste otwarcie gazociągu przez premierów Polski и Słowacji pic.twitter.com/przbbktz5a

— BiznesAlert.pl (@BiznesAlert) August 26, 2022

Ранее

5 мая состоялась официальная церемония открытия газопровода Польша-Литва GIPL.

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