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Польща почне вакцинувати жителів віком від 16 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Медична рада Польщі видала рекомендацію якнайшвидше розпочати щеплення людей від 16 до 17 років проти COVID-19. Про це пише польське видання Gazeta, передає УНН.

Польща почне вакцинувати жителів віком від 16 років

Деталі

Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що підлітки зможуть приймати препарат лише за згодою своїх законних опікунів. У понеділок, 17 травня, розпочнеться реєстрація, а в неділю ввечері на веб-сайті міністерства з’явиться спеціальна форма із згодою для батьків.

За словами глави польського МОЗ, єдиним препаратом, який зможуть прищеплювати підлітків, буде вакцина компанії Pfizer.

Нагадаємо

У США схвалили використання вакцини Pfizer для підлітків. Канада схвалила вакцину Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 років.

Уряд Польщі запропонував керівництву Данії викупити препарат від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J&J), від якого там було вирішено відмовитися.

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