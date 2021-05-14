Польща почне вакцинувати жителів віком від 16 років

Деталі

Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що підлітки зможуть приймати препарат лише за згодою своїх законних опікунів. У понеділок, 17 травня, розпочнеться реєстрація, а в неділю ввечері на веб-сайті міністерства з’явиться спеціальна форма із згодою для батьків.

За словами глави польського МОЗ, єдиним препаратом, який зможуть прищеплювати підлітків, буде вакцина компанії Pfizer.

Нагадаємо

У США схвалили використання вакцини Pfizer для підлітків. Канада схвалила вакцину Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 років.

Уряд Польщі запропонував керівництву Данії викупити препарат від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J&J), від якого там було вирішено відмовитися.