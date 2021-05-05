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Польща готова викупити вакцину Johnson & Johnson, від якої відмовилася Данія

Польща готова викупити вакцину Johnson & Johnson, від якої відмовилася Данія

Київ • УНН

 • 15232 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Уряд Польщі запропонував керівництву Данії викупити препарат від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J&J), від якого там було вирішено відмовитися. Відповідна пропозиція міститься в поширеному в середу листі польського прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, направленого датського уряду, пише УНН з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Деталі

“Поляки ставляться до вакцинації позитивно, і все більше і більше моїх співвітчизників отримують користь від захисту, яку дають вакцини. В останні дні я дізнався, що Данія вирішила відмовитися від виведення вакцини Johnson & Johnson на внутрішній ринок. Якщо Данія прийме рішення перепродати частину своїх запасів, Польща готова закупити ці вакцини. Для Польщі і поляків це було б чимось більшим, ніж взаємовигідна угода. Це означало б жест солідарності, який зміцнює наше партнерство”, — написав Моравєцкій.

Контекст

Раніше Управління охорони здоров’я Данії ухвалило рішення відмовитися від вакцинації проти коронавірусу препаратом фірми Johnson & Johnson. За даними телеканалу TV 2, це рішення було прийнято в зв’язку з випадками утворення “незвичайних тромбів” після щеплень цим препаратом, передає телеканал. Як повідомляє ТV 2, вакцина буде виключена з програми вакцинації в країні проти COVID-19.

Довідка

Вакцинація від коронавірусу почалася в Польщі 27 грудня 2020 р. За минулі місяці в країну надійшло понад 15,3 млн доз вакцин американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, американської фірми Moderna, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson. Більш 12,2 млн доз вже використано: першу дозу двокомпонентних вакцин отримали 9,1 млн жителів Польщі, повний курс вакцинації пройшли 3,1 млн.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Польщі 2 808 052 випадки захворювання, загинули 68 133 особи. У Данії — 253 673 випадки захворювання, жертвами стали 2 490.

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