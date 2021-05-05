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Польша готова выкупить вакцину Johnson & Johnson, от которой отказалась Дания

Польша готова выкупить вакцину Johnson & Johnson, от которой отказалась Дания

Киев  •  УНН

 • 15227 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Правительство Польши предложило руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J), от которого там было решено отказаться. Соответствующее предложение содержится в распространенном в среду письме польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, направленном датскому правительству, пишет УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Детали

“Поляки относятся к вакцинации положительно, и все больше и больше моих соотечественников получают пользу от защиты, которую дают вакцины. В последние дни я узнал, что Дания решила отказаться от вывода вакцины Johnson & Johnson на внутренний рынок. Если Дания примет решение перепродать часть своих запасов, Польша готова закупить эти вакцины. Для Польши и поляков это было бы чем-то большим, чем взаимовыгодная сделка. Это означало бы жест солидарности, укрепляющий наше партнерство”, — написал Моравецкий.

Контекст

Ранее Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом фирмы Johnson & Johnson. По данным телеканала TV 2, это решение было принято в связи со случаями образования “необычных тромбов” после прививок этим препаратом, передает телеканал. Как сообщает ТV 2, вакцина будет исключена из программы вакцинации в стране против COVID-19.

Справка

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 г. За минувшие месяцы в страну поступило более 15,3 млн доз вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 12,2 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 9,1 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 3,1 млн.

Согласно статистике ВОЗ — в Польше 2 808 052 случая заболевания, погибли 68 133 человека. В Дании — 253 673 случая заболевания, жертвами стали 2 490.

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