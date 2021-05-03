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Данія відмовляється від вакцини Johnson & Johnson

Данія відмовляється від вакцини Johnson & Johnson

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Данія вирішила не включати вакцину Johnson & Johnson від COVID-19 в свою програму вакцинації, передає УНН з посиланням на TV2 News.

Цитата:

“Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти COVID-19”, — говориться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, оскільки в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені підозрілі випадки утворення тромбів.

“Вакцина від Johnson & Johnson мала зайняти центральне місце в датському плані вакцинації, і прем’єр-міністр Метте Фредеріксен назвала її ”потенційним фактором, який змінить правила гри“. Досі невідомо, що рішення про відмову від вакцини насправді означатиме для календаря вакцинації і подальшого відкриття країни”, - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Раніше Канада вирішила відкласти застосування вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров’я країни хоче переконатися в якості продукту.

Влада США також призупиняла використання вакцини Johnson & Johnson 13 квітня. Рішення було ухвалене після того, як у кількох щеплених утворилися тромби. Однак уже через 10 днів у США рекомендували відновити використання вакцини Johnson & Johnson.

Регулятор ЄС також визнав можливий зв'язок між вакциною Johnson & Johnson та тромбозом.

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