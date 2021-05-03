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Дания отказывается от вакцины Johnson & Johnson

Дания отказывается от вакцины Johnson & Johnson

Киев  •  УНН

 • 16473 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Дания решила не включать вакцину Johnson & Johnson от COVID-19 в свою программу вакцинации, передает УНН со ссылкой на TV2 News.

Цитата:

"Национальный совет здравоохранения пока отказывается от вакцины от Johnson & Johnson, которая будет исключена из программы вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вакцина Johnson & Johnson исключается из программы, поскольку в США у людей, получивших вакцину, были обнаружены подозрительные случаи образования тромбов.

"Вакцина от Johnson & Johnson должна была занять центральное место в датском плане вакцинации, и премьер-министр Метте Фредериксен назвала ее "потенциальным фактором, который изменит правила игры". До сих пор неизвестно, что решение об отказе от вакцины на самом деле будет означать для календаря вакцинации и последующего открытия страны", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее Канада решила отложить применение вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения страны хочет убедиться в качестве продукта.

Власти США также приостанавливали использование вакцины Johnson & Johnson 13 апреля. Решение было принято после того, как у нескольких привитых образовались тромбы. Однако уже через 10 дней в США рекомендовали возобновить использование вакцины Johnson & Johnson.

Регулятор ЕС также признал возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом.

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