В Канаде отложили применения вакцины Johnson&Johnson
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Канада решила отложить применение вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Johnson&Johnson. Министерство здравоохранения страны хочет убедиться в качестве продукта. Об этом сообщает CBC, информирует УНН.
Детали
Решение было принято после того, как стало известно, что дозы, поступившие в Канаду, были сделаны на американском заводе, где раньше испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Вакцина была испорчена из-за ошибки при смешивании компонентов препарата на заводе Emergent BioSolutions Inc.
Препарат выпустят после того, как Минздрав убедится, что он "отвечают высоким стандартам качества, безопасности и эффективности".
Минздрав Канады заявляет, что остается "уверенным", что 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca, импортированные из того же заведения, соответствуют спецификациям качества.
На этой неделе в Канаду поступило 300 000 доз этой вакцины.
Добавим
Компании Moderna, Pfizer, а также Johnson&Johnson обеспечили производство необходимых для США объемов вакцины против COVID-19. В последнее время массовая вакцинация охватывает в среднем 2,74 млн американцев в день.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер-министр Канады Трюдо с женой вакцинировались от COVID-19