Прем'єр-міністр Канади Трюдо з дружиною вакцинувалися від COVID-19

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Київ • УНН

 • 19361 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною Софі зробили щеплення від коронавірусної хвороби. Про це Трюдо повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні настала наша черга зробити щеплення, тож це ми із Софі зробили - і ми раді, що зробили це!", - йдеться в повідомленні.

Також про вакцінацію повідомила дружина Трудо – Софі на своїй Facebook-сторінці. Вона зазначила, що вони з Джастіном отримали вакцину від AstraZeneca.

"Це нагадує нам про стійкість, яку ми всі показували більше року, про те, як нам пощастило отримати доступ до вакцин сьогодні і як важливо продовжувати боротися в найближчі місяці - в знак солідарності з сім'ями, які втратили близьких від COVID-19, і з тими, хто захищають нас з першого дня цієї пандемії", - написала вона.

Нагадаємо

Раніше щеплення проти COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. 

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