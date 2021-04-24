Премьер-министр Канады Трюдо с женой вакцинировались от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой Софи сделали прививки от коронавирусной болезни. Об этом Трюдо сообщил в своем Twitter, передает УНН.
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"Сегодня наступила наша очередь сделать прививки, поэтому это мы с Софи сделали - и мы рады, что сделали это!", - говорится в сообщении.
Также о вакцинации сообщила жена Трудо - Софи на своей Facebook-странице. Она отметила, что они с Джастином получили вакцину от AstraZeneca.
"Это напоминает нам о стойкости, которую мы все показывали больше года, о том, как нам повезло получить доступ к вакцинам сегодня и как важно продолжать бороться в ближайшие месяцы - в знак солидарности с семьями, потерявшими близких от COVID-19 и с теми, кто защищает нас с первого дня этой пандемии", - написала она.
Напомним
Ранее прививку против COVID-19 вакциной компании AstraZeneca сделала канцлер Германии Ангела Меркель.