Ангела Меркель зробила перше щеплення вакциною AstraZeneca

Цитата

"Я рада, що сьогодні зробила першу вакцинацію AstraZeneca. Я хотіла би подякувати усім, хто бере участь у кампанії щеплень - і всім, хто щеплений. Вакцинація є запорукою подолання пандемії", - наводить Зайберт слова Меркель в Twitter.

Він також доклав до посту сертифікат і формуляр про зроблене щеплення.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, канцлеру ФРН Ангелі Меркель можуть зробити щеплення вакциною британсько-шведської компанії AstraZeneca вже в цю п'ятницю, 16 квітня.

66-річна глава кабміну входить в категорію осіб, яким в Німеччині можуть провести вакцинацію саме цим препаратом. В уряді підтверджувати цю інформацію не стали, пославшись на слова представника німецького кабміну Штеффена Зайберта. Той раніше, 12 квітня, повідомив наступне:

"Федеральний канцлер буде негайно вакцинуватися, тоді громадськість про це повідомлять".