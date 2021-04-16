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Ангела Меркель зробила перше щеплення вакциною AstraZeneca

Ангела Меркель зробила перше щеплення вакциною AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила щеплення проти COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційного представника кабміну ФРН Штеффена Зайберта.

Цитата

"Я рада, що сьогодні зробила першу вакцинацію AstraZeneca. Я хотіла би подякувати усім, хто бере участь у кампанії щеплень - і всім, хто щеплений. Вакцинація є запорукою подолання пандемії", - наводить Зайберт слова Меркель в Twitter.

Він також доклав до посту сертифікат і формуляр про зроблене щеплення.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc

— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, канцлеру ФРН Ангелі Меркель можуть зробити щеплення вакциною британсько-шведської компанії AstraZeneca вже в цю п'ятницю, 16 квітня.

66-річна глава кабміну входить в категорію осіб, яким в Німеччині можуть провести вакцинацію саме цим препаратом. В уряді підтверджувати цю інформацію не стали, пославшись на слова представника німецького кабміну Штеффена Зайберта. Той раніше, 12 квітня, повідомив наступне:

"Федеральний канцлер буде негайно вакцинуватися, тоді громадськість про це повідомлять".

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