Ангела Меркель скасувала свій запис на вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель була записана на вакцинацію препаратом AstraZeneca 11 квітня, проте у найкоротші терміни скасувала бронювання. Про це пише УНН з посиланням на Bild.
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Канцлер мала б вакцинуватися у центрі вакцинації Темпельхофер Фельд в Берліні. Проте, як зазначає видання, прийом був скасований в найкоротший термін через платформу бронювання зустрічей Doctolib.
Прес-секретар уряду Штеффен Зайберт не хотів коментувати це безпосередньо, але сказав: "Канцлер буде вакцинована якомога швидше і повідомить про це громадськість".
Додають, що можливою причиною скасування вакцинації може бути те, що у канцлера Меркель сьогодні було важливе робоче призначення. Вона була на закритому засіданні ХДС та ХСС. Там обидва лідери партії, Армін Лашет і Маркус Седер, заявили про готовність балотуватися на пост канцлера Союзу.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель готова робити щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca.