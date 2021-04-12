Ангела Меркель скасувала свій запис на вакцинацію

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Канцлер мала б вакцинуватися у центрі вакцинації Темпельхофер Фельд в Берліні. Проте, як зазначає видання, прийом був скасований в найкоротший термін через платформу бронювання зустрічей Doctolib.

Прес-секретар уряду Штеффен Зайберт не хотів коментувати це безпосередньо, але сказав: "Канцлер буде вакцинована якомога швидше і повідомить про це громадськість".

Додають, що можливою причиною скасування вакцинації може бути те, що у канцлера Меркель сьогодні було важливе робоче призначення. Вона була на закритому засіданні ХДС та ХСС. Там обидва лідери партії, Армін Лашет і Маркус Седер, заявили про готовність балотуватися на пост канцлера Союзу.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель готова робити щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca.