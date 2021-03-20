Ангела Меркель хоче вакцинуватися препаратом AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова робити щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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“Я отримала б щеплення від AstraZeneca”, — сказала Меркель на прес-конференції після зустрічі з керівниками держав.
У той же час вона додала, що чекає своєї черги відповідно до встановленого порядку. У Німеччині в першу чергу вакцину отримують найбільш вразливі групи, залежно від віку, здоров’я і професії.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Франції Жак Кастекс зробив щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Грузії Самоле Зурабішвілі, президент Фінляндії Саулі Нііністе також зробили щеплення від коронавірусу.
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Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Румунії, Швеції та ін.
Деякі країни, такі як Німеччина, Франція та Італія, відновили вакцинацію уколами AstraZeneca у п'ятницю, 19 березня. Регулятор Великої Британії підтвердив, що люди повинні продовжувати отримувати вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 препаратом AstraZeneca, і що переваги вакцини набагато переважають ризики.