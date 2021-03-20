Ангела Меркель хоче вакцинуватися препаратом AstraZeneca

ukru
21:00 • 25180 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 58110 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 51179 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 96141 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 61709 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95681 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116153 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144586 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184112 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311518 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103134 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 101067 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 104156 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100278 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 93424 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58027 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311518 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245733 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339412 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63612 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109964 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110763 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107730 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121151 перегляди
Актуальне
Ангела Меркель хоче вакцинуватися препаратом AstraZeneca

Ангела Меркель хоче вакцинуватися препаратом AstraZeneca

Київ • УНН

 • 18425 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова робити щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

“Я отримала б щеплення від AstraZeneca”, — сказала Меркель на прес-конференції після зустрічі з керівниками держав.

У той же час вона додала, що чекає своєї черги відповідно до встановленого порядку. У Німеччині в першу чергу вакцину отримують найбільш вразливі групи, залежно від віку, здоров’я і професії.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Франції Жак Кастекс зробив щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Грузії Самоле Зурабішвілі, президент Фінляндії Саулі Нііністе також зробили щеплення від коронавірусу.

Додатково

Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, РумуніїШвеції та ін. 

Деякі країни, такі як Німеччина, Франція та Італія, відновили вакцинацію уколами AstraZeneca у п'ятницю, 19 березня. Регулятор Великої Британії підтвердив, що люди повинні продовжувати отримувати вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 препаратом AstraZeneca, і що переваги вакцини набагато переважають ризики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79