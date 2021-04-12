Зайняти посаду канцлера Німеччини готові двоє політиків-консерваторів

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Зедер очолює ХСС, яка діє лише в Баварії, а Лашета нещодавно було обрано очільником партії канцлерки Анґели Меркель — ХДС, яка представлена в інших федеральних землях.

За словами Лашета, вони із Зедером мали довгу розмову під час засідання керівництва фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

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“Ми заявили про нашу готовність виставити свої кандидатури на посаду канцлера. Наша мета у ситуації, в якій перебуває країна, з огляду на те, що канцлерка залишає посаду, — забезпечити наскільки можливо єдність між ХДС і ХСС, оскільки на кону стоїть дуже багато. Ми обоє прийшли до думки, що ми обидва годимося на цю посаду та обидва готові”, — сказав Лашет.

За словами учасників засідання, під час наради Зедер наголосив, що йдеться передусім про спільний успіх сестринських партій на майбутніх виборах та благо країни. Він додав, що якщо ХДС готова підтримати його, то він візьме на себе це завдання. Якщо ж такої підтримки не буде, то він без злоби продовжить співпрацю.

Додатково

Як правило, кандидатом у канцлери є представник ХДС. Утім, останні опитування свідчать про більшу підтримку кандидатури Маркуса Зедера на посаду канцлера.

Нагадаємо

Учасники онлайн-з’їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) обрали прем’єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета у якості кандидата на пост глави партії.

На комунальних виборах у німецькій федеральній землі Гессен перемогу здобув Християнсько-демократичний союз (ХДС) - партія канцлерки Анґели Меркель.