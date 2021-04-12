Занять пост канцлера Германии готовы двое политиков-консерваторов

Детали

Зедер возглавляет ХСС, которая действует только в Баварии, а Лашета недавно был избран главой партии канцлера Ангелы Меркель — ХДС, которая представлена в других федеральных землях.

По словам Лашета, они с Зедер имели долгий разговор во время заседания руководства фракции ХДС / ХСС в Бундестаге.

Цитата

“Мы заявили о нашей готовности выставить свои кандидатуры на должность канцлера. Наша цель в ситуации, в которой находится страна, учитывая то, что канцлер оставляет должность — обеспечить насколько возможно единство между ХДС и ХСС, поскольку на кону стоит очень много. Мы оба пришли к мнению, что мы оба годимся на эту должность и оба готовы ”, - сказал Лашет.

По словам участников заседания, во время совещания Зедер подчеркнул, что речь идет прежде всего о общий успех сестринских партий на предстоящих выборах и благо страны. Он добавил, что если ХДС готова поддержать его, то он возьмет на себя эту задачу. Если же такой поддержки не будет, то он без злобы продолжит сотрудничество.

Дополнительно

Как правило, кандидатом в канцлеры является представитель ХДС. Впрочем, последние опросы свидетельствуют о большей поддержке кандидатуры Маркуса Зедера на должность канцлера.

Напомним

Участники онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) выбрали премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашета в качестве кандидата на пост главы партии.

На коммунальных выборах в немецкой федеральной земли Гессен победил Христианско-демократический союз (ХДС) — партия канцлера Ангелы Меркель .