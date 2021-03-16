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Партія Меркель перемогла на комунальних виборах у Гессені

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На комунальних виборах у німецькій федеральній землі Гессен перемогу здобув Християнсько-демократичний союз (ХДС) - партія канцлерки Анґели Меркель. Він набрав 28,2 відсотка голосів виборців, повідомило у понеділок, 15 березня, Федеральне статистичне відомство. У порівнянні з результатами виборів у 2016 році ХДС втратив кілька десятих відсотка, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Друге місце посіла Соціал-демократична партія Німеччини з 23,3 відсотка (проти 28,5 відсотка п’ять років тому). Третє — “Союз-90/Зелені”, які покращили свій показник із 11,3 відсотка у 2016 році до 19,4 відсотка нині. У “Альтернативи для Німеччини” 8,1 відсотка, Вільної демократичної партії — 6,6 відсотка, а у Лівої партії — 4,1 відсотка.

Вибори в ландтаги Баден-Вюртемберга і Рейнланд-Пфальца, а також комунальні вибори в Гессені відкрили цілу серію запланованих на 2021 рік виборчих кампаній. Кульмінацією стане 26 вересня, коли відбудуться вибори в Бундестаг, а також — в ландтаги Берліна, Тюрингії та Мекленбурга-Передньої Померанії.

Що передувало

В землях Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц консерватори 14 березня зазнали втрат, які знижують їх шанси залишитися при владі у ФРН після голосування у вересні.

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