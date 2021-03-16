Партия Меркель победила на коммунальных выборах в Гессене
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На коммунальных выборах в немецкой федеральной земли Гессен победил Христианско-демократический союз (ХДС) - партия канцлера Ангелы Меркель. Он набрал 28,2 процента голосов избирателей, сообщил в понедельник, 15 марта, Федеральное статистическое ведомство. По сравнению с результатами выборов в 2016 году ХДС потерял несколько десятых процента, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии с 23,3 процента (против 28,5 процента пять лет назад). Третье — “Союз-90/Зеленые”, которые улучшили свой показатель с 11,3 процента в 2016 году до 19,4 процента в настоящее время. У “Альтернативы для Германии” 8,1 процента, Свободной демократической партии — 6,6 процента, а в Левой партии — 4,1 процента.
Выборы в ландтаги Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, а также коммунальные выборы в Гессене открыли целую серию запланированных на 2021 год избирательных кампаний. Кульминацией станет 26 сентября, когда состоятся выборы в Бундестаг, а также — в ландтаги Берлина, Тюрингии и Мекленбурга-Передней Померании.
Что предшествовало
В землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц консерваторы 14 марта понесли потери, которые снижают их шансы остаться у власти в ФРГ после голосования в сентябре.