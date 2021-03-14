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Партія Меркель зазнала поразки на ключових виборах у двох землях у ФРН - екзит-поли

Партія Меркель зазнала поразки на ключових виборах у двох землях у ФРН - екзит-поли

Київ • УНН

 • 17753 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Згідно з екзит-полами, правоцентристська партія Ангели Меркель - Християнсько-демократичний союз, схоже, зазнає поразки на виборах, які відбуваються в неділю в двох німецьких землях. Про це УНН повідомляє з посиланням на tagesschau та euronews.

Деталі

Перші дані екзитполів телеканалу ARD, опубліковані відразу після закриття виборчих дільниць у неділю, показують, що "зелені" перемагають на виборах в німецькій землі Баден-Вюртемберг, набираючи 31% голосів, Християнсько-демократичний союз займає друге місце з 23%.

За даними такого ж екзит-полу, на виборах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц перемагає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), набираючи 34,5%, Християнсько-демократичний союз займає друге місце з 26%.

Південно-західні німецькі землі Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц стали першими з шести, які обрали свій регіональний законодавчий орган в цьому році.

Федеральні вибори з обрання національного парламенту і, відповідно, нового канцлера відбудуться 26 вересня.

"Недільні вибори вважаються ключовими для визначення того, що виборці думають про те, як уряд дає раду з пандемією COVID-19 і її економічними наслідками", - зазначає телеканал.

Для Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Ангели Меркель, як зазначено, опитування також є барометром того, що виборці думають про нове керівництво, коли канцлер готується піти у відставку після 16 років "біля керма".

В цілому понад 10 мільйонів осіб - 7,7 мільйона в Баден-Вюртемберзі та 3,1 мільйона в Рейнланд-Пфальці - могли проголосувати.

Опитування вказують на слабкі результати партії Меркель

На тлі невдоволення повільним початком вакцинації в Німеччині і поступовим ослабленням обмежень через коронавірус блок Меркель за останні два тижні постраждав від звинувачень в тому, що два законодавці нажилися на угодах із закупівлі масок на початку пандемії коронавірусу.

Очікується, що в Баден-Вюртемберзі партія "зелених", яка наразі перебуває в коаліції з ХДС, посилить своє лідерство над партією Меркель. Прем'єр-міністр землі Баден-Вюртемберг від "зелених" Вінфрід Кречманн займає свою посаду вже 10 років і користується популярністю у центристських виборців.

Партія "зелених" домоглася значних успіхів на недавніх виборах і наразі займає третє місце в загальнонаціональному рейтингу, випереджаючи лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), які є молодшим партнером у федеральній коаліції. Сильна демонстрація підтримки партії захисниками навколишнього середовища стане обнадійливим сигналом для загальнонаціональної виборчої кампанії, яка дозволить їй зробити свою першу заявку на офіс канцлера у вересні, відзначає телеканал.

Очікується, що в землі Рейнланд-Пфальц СДПН, національні рейтинги якої поступово падають, збереже обмежену перевагу в популярності губернатора Малу Дреєра.

При цьому новий лідер ХДС, Армін Лашет, який зіткнувся з падінням підтримки своєї партії в обох землях, заявив раніше, що регіональні вибори "завжди мають свій власний характер", і їх результат не вплине на стабільність його керівництва.

При цьому, як повідомляється, погані результати можуть викликати питання з приводу його надій бути наступником Меркель у вересні.

Лашет каже, що він і Маркус Зьодер, лідер ХСС і прем'єр-міністр Баварії, який є іншим серйозним претендентом на посаду канцлера, вирішать, який кандидат від правоцентристів змінить Меркель, у квітні або травні.

За даними соціології Emnid, ХДС як і раніше лідирує в загальнонаціональних опитуваннях з підтримкою 31%. Це на 12 процентних пунктів більше, ніж у його найближчого конкурента, партії "зелених".

Уряд ФРН при цьому все частіше критикують за те, як він справляється з пандемією. Опитування, проведене YouGov в п'ятницю, показало, що тільки 35 відсотків населення оцінюють стратегію уряду як хорошу в порівнянні з 63 відсотками у вересні 2020 року.

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