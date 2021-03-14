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Партия Меркель потерпела поражение на ключевых выборах в двух землях в ФРГ - экзит-полы

Партия Меркель потерпела поражение на ключевых выборах в двух землях в ФРГ - экзит-полы

Киев  •  УНН

 • 17750 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Согласно экзит-полам, правоцентристская партия Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз, похоже, терпит поражение на выборах, которые проходят в воскресенье в двух немецких землях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на tagesschau и euronews.

Детали

Первые данные экзит-полов телеканала ARD, опубликованные сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, показывают, что "зеленые" побеждают на выборах в немецкой земле Баден-Вюртемберг, набирая 31% голосов, Христианско-демократический союз занимает второе место с 23%.

По данным того же экзит-пола, на выборах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц побеждает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набирая 34,5%, Христианско-демократический союз занимает второе место с 26%.

Юго-западные немецкие земли Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц стали первыми из шести, которые избрали свой региональный законодательный орган в этом году.

Федеральные выборы по избранию национального парламента и, соответственно, нового канцлера состоятся 26 сентября.

"Воскресные выборы считаются ключевыми для определения того, что избиратели думают о том, как правительство справляется с пандемией COVID-19 и ее экономическими последствиями", - отмечает телеканал.

Для Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель, как указано, опрос также является барометром того, что избиратели думают о новом руководстве, когда канцлер готовится уйти в отставку после 16 лет "у руля".

В целом более 10 миллионов человек - 7,7 миллиона в Баден-Вюртемберге и 3,1 миллиона в Рейнланд-Пфальце - могли проголосовать.

Опросы указывают на слабые результаты партии Меркель

На фоне недовольства медленным началом вакцинации в Германии и постепенным ослаблением ограничений из-за коронавируса блок Меркель за последние две недели пострадал от обвинений в том, что два законодателя нажились на сделках по закупке масок в начале пандемии коронавируса.

Ожидается, что в Баден-Вюртемберге партия "зеленых", которая в настоящее время находится в коалиции с ХДС, усилит свое лидерство над партией Меркель. Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг от "зеленых" Винфрид Кречманн занимает свой пост уже 10 лет и пользуется популярностью у центристских избирателей.

Партия "зеленых" добилась значительных успехов на недавних выборах и в настоящее время занимает третье место в общенациональном рейтинге, опережая левоцентристских социал-демократов (СДПГ), которые являются младшим партнером в федеральной коалиции. Сильная демонстрация поддержки партии защитников окружающей среды станет обнадеживающим сигналом для общенациональной избирательной кампании, которая позволит ей сделать свою первую заявку на офис канцлера в сентябре, отмечает телеканал.

Ожидается, что в земле Рейнланд-Пфальц СДПГ, национальные рейтинги которой постепенно падают, сохранит узкое преимущество в популярности губернатора Малу Дрейера.

При этом новый лидер ХДС, Армин Лашет, который столкнулся с падением поддержки своей партии в обеих землях, заявил ранее, что региональные выборы "всегда имеют свой собственный характер", и их результат не повлияет на стабильность его руководства.

При этом, как сообщается, плохие результаты могут вызвать вопросы по поводу его надежд быть преемником Меркель в сентябре.

Лашет говорит, что он и Маркус Зёдер, лидер ХСС и премьер-министр Баварии, который является другим серьезным претендентом на пост канцлера, решат, какой кандидат от правоцентристов сменит Меркель, в апреле или мае.

По данным социологии Emnid, ХДС по-прежнему лидирует в общенациональных опросах с поддержкой 31%. Это на 12 процентных пунктов больше, чем у его ближайшего конкурента, партии "зеленых".

Правительство ФРГ при этом все чаще критикуют за то, как оно справляется с пандемией. Опрос, проведенный YouGov в пятницу, показал, что только 35 процентов населения оценивают стратегию правительства как хорошую по сравнению с 63 процентами в сентябре 2020 года.

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