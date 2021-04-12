Ангела Меркель отменила свою запись на вакцинацию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель была записана на вакцинацию препаратом AstraZeneca 11 апреля, однако в кратчайшие сроки отменила бронь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Канцлер должна была вакцинироваться в центре вакцинации Темпельхофер Фельд в Берлине. Однако, как отмечает издание, прием был отменен в кратчайшие сроки через платформу бронирования встреч Doctolib.
Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт не хотел комментировать это непосредственно, но сказал: “Канцлер будет вакцинирована как можно скорее и сообщит об этом общественность”.
Добавляют, что возможной причиной отмены вакцинации может быть то, что у канцлера Меркель сегодня было важное рабочее назначение. Она была на закрытом заседании ХДС и ХСС. Там оба лидера партии, Армин Лашет и Маркус Седер, заявили о готовности баллотироваться на пост канцлера Союза.
Напомним
Ранее сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель готова делать прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.