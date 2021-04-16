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Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca

Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 18824 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку против COVID-19 вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официального представителя Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Цитата

"Я рада, что сегодня сделала первую вакцинацию AstraZeneca. Я хотела бы поблагодарить всех, кто участвует в кампании прививок - и всем, кто привит. Вакцинация является залогом преодоления пандемии", - приводит Зайберт слова Меркель в Twitter.

Он также приложил к посту сертификат и формуляр о сделанной прививке.

Kanzlerin #Merkel : "Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe . Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren - und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden. " Pic.twitter.com/P4kMJYNrlc

- Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Напомним

Как сообщал УНН, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель могут сделать прививку вакциной британско-шведской компании AstraZeneca уже в эту пятницу, 16 апреля.

66-летняя глава кабмина входит в категорию лиц, которым в Германии могут провести вакцинацию именно этим препаратом. В правительстве подтверждать эту информацию не стали, сославшись на слова представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта. Тот ранее, 12 апреля, сообщил следующее:

"Федеральный канцлер будет немедленно вакцинироваться, тогда общественности об этом сообщат".

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