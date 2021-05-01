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У Канаді відклали застосування вакцини Johnson&Johnson

У Канаді відклали застосування вакцини Johnson&Johnson

Київ • УНН

 • 17350 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Канада вирішила відкласти застосування вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я країни хоче переконатися в якості препарату. Про це повідомляє CBC, інформує УНН.

Деталі

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози препарату, що надійшли в Канаду, були зроблені на американському заводі, де раніше зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson. Вакцина була зіпсована через помилку під час змішування компонентів препарату на заводі Emergent BioSolutions Inc.

Препарат випустять після того, як МОЗ переконається, що він "відповідають високим стандартам якості, безпеки та ефективності".

МОЗ Канади заявляє, що залишається "впевненим", що 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca, імпортовані з того ж закладу, відповідають специфікаціям якості.

Цього тижня до Канади надійшло 300 тисяч доз цієї вакцини.

Додамо

Компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson&Johnson забезпечили виробництво у необхідних для США обсягах вакцини проти COVID-19. Останнім часом масова вакцинація охоплює в середньому 2,74 млн американців за день.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр-міністр Канади Трюдо з дружиною вакцинувалися від COVID-19

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