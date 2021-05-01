У Канаді відклали застосування вакцини Johnson&Johnson

Деталі

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози препарату, що надійшли в Канаду, були зроблені на американському заводі, де раніше зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson. Вакцина була зіпсована через помилку під час змішування компонентів препарату на заводі Emergent BioSolutions Inc.

Препарат випустять після того, як МОЗ переконається, що він "відповідають високим стандартам якості, безпеки та ефективності".

МОЗ Канади заявляє, що залишається "впевненим", що 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca, імпортовані з того ж закладу, відповідають специфікаціям якості.

Цього тижня до Канади надійшло 300 тисяч доз цієї вакцини.

Додамо

Компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson&Johnson забезпечили виробництво у необхідних для США обсягах вакцини проти COVID-19. Останнім часом масова вакцинація охоплює в середньому 2,74 млн американців за день.

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