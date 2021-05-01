У США повністю вакциновані 100 млн людей

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КИЇВ. 1 травня. УНН. 100 млн дорослих людей у ​​Сполучених Штатах зараз повністю вакциновані. Про це пише CNN, передає УНН. 

Цитата

“Сто мільйонів американців, які можуть слідувати новим рекомендаціям CDC, опублікованим цього тижня, і насолоджуватися відвідуванням парку з сім’єю, вечерею та спілкуванням із друзями на вулиці та багатьма іншими видами активного відпочинку на природі, не маючи маски”, — сказав директор з реагування на коронавірус Білого дому Джефф Зієнс.

Деталі

Посадові особи Білого дому мають три найважливіші цілі на найближчі 100 днів: збільшення доступності, боротьба з дезінформацією та надання допомоги тим, хто не має ресурсів, зробити щеплення.

Додатково

Станом на 1 травня, у США на коронавірус захворіли 33,103,974 людей, а 590,055 осіб померли.

Консультативний комітет з питань практики імунізації при американському регуляторі - Центрах по контролю і профілактиці захворювань (CDC) - рекомендував відновити в США використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson.

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