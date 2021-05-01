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В США полностью вакцинированы 100 млн человек

В США полностью вакцинированы 100 млн человек

Киев  •  УНН

 • 17581 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. 100 млн взрослых людей в Соединенных Штатах сейчас полностью вакцинированы. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Цитата

“Сто миллионов американцев, которые могут следовать новым рекомендациям CDC, опубликованным на этой неделе, и наслаждаться посещением парка с семьей, ужином и общением с друзьями на улице и многими другими видами активного отдыха на природе, не имея маски”, — сказал директор по реагирования на коронавирус Белого дома Джефф Зиенс.

Детали

Должностные лица Белого дома имеют три важнейшие цели на ближайшие 100 дней: увеличение доступности, борьба с дезинформацией и оказания помощи тем, кто не имеет ресурсов, сделать прививку.

Дополнительно

По состоянию на 1 мая, в США на коронавирус заболели 33,103,974 людей, а 590,055 человек умерли.

Консультативный комитет по вопросам практики иммунизации при американском регуляторе — Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — рекомендовал восстановить в США использование вакцины против коронавируса Johnson & Johnson.

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