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У США схвалили використання вакцини Pfizer для підлітків

У США схвалили використання вакцини Pfizer для підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років, повідомляється на сайті регулятора, передає УНН.

Цитата

“Розширення FDA надало дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 для підлітків у віці від 12 до 15 років, що є важливим кроком в боротьбі з пандемією”, — заявила виконуюча обов’язки глави FDA Джанет Вудкок.

Деталі

За її словами, батьки та опікуни можуть бути впевнені, що агентство провело ретельний аналіз усіх доступних даних і підтвердило, що переваги цієї вакцини для осіб у віці від 12 років і старше переважують відомі ризики.

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Йдеться про так зване екстрене рішення в умовах пандемії, вакцинація підлітків може початися вже в найближчі дні. До теперішнього часу вакцина була схвалена для осіб старше 16 років.

Про випробування на підлітках

У випробуваннях Pfizer і BioNTech брали участь 2 260 підлітків-добровольців у віці 12-15 років. За підсумками випробувань компанії заявили, що серед дітей, які отримали обидві дози щеплення, не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу, в той час як в групі плацебо захворіли 18 осіб.

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В кінці березня Pfizer і BioNTech також почали тестування своєї вакцини на дітях молодше 12 років, щоб до початку 2022 року розширити застосування препарату і до цієї вікової групи. У випробуваннях візьмуть участь діти у віці від 6 місяців. Результати тестування компанія планує отримати в другій половині 2021 року.

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