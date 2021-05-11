У США схвалили використання вакцини Pfizer для підлітків

Цитата

“Розширення FDA надало дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 для підлітків у віці від 12 до 15 років, що є важливим кроком в боротьбі з пандемією”, — заявила виконуюча обов’язки глави FDA Джанет Вудкок.

Деталі

За її словами, батьки та опікуни можуть бути впевнені, що агентство провело ретельний аналіз усіх доступних даних і підтвердило, що переваги цієї вакцини для осіб у віці від 12 років і старше переважують відомі ризики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС уклав контракт на постачання 1,8 млрд доз вакцини Pfizer від COVID-19

Йдеться про так зване екстрене рішення в умовах пандемії, вакцинація підлітків може початися вже в найближчі дні. До теперішнього часу вакцина була схвалена для осіб старше 16 років.

Про випробування на підлітках

У випробуваннях Pfizer і BioNTech брали участь 2 260 підлітків-добровольців у віці 12-15 років. За підсумками випробувань компанії заявили, що серед дітей, які отримали обидві дози щеплення, не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу, в той час як в групі плацебо захворіли 18 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Pfizer повідомили про відмову деяких країн у замовленні вакцин

В кінці березня Pfizer і BioNTech також почали тестування своєї вакцини на дітях молодше 12 років, щоб до початку 2022 року розширити застосування препарату і до цієї вікової групи. У випробуваннях візьмуть участь діти у віці від 6 місяців. Результати тестування компанія планує отримати в другій половині 2021 року.