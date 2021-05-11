В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет, сообщается на сайте регулятора, передает УНН.
Цитата
“Расширение FDA предоставило разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет, что является важным шагом в борьбе с пандемией”, — заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.
Детали
По ее словам, родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных и подтвердило, что преимущества этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше перевешивают известные риски.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС заключил контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer от COVID-19
Речь идет о так называемом экстренном решении в условиях пандемии, вакцинация подростков может начаться в ближайшие дни. К настоящему времени вакцина была одобрена для лиц старше 16 лет.
Об испытаниях на подростках
В испытаниях Pfizer и BioNTech участвовали 2260 подростков добровольцев в возрасте 12-15 лет. По итогам испытаний компании заявили, что среди детей, которые получили обе дозы прививки, не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, в то время как в группе плацебо заболели 18 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Pfizer сообщили об отказе некоторых стран в заказе вакцин
В конце марта Pfizer и BioNTech также начали тестирование своей вакцины на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и к этой возрастной группы. В испытаниях примут участие дети в возрасте от 6 месяцев. Результаты тестирования компания планирует получить во второй половине 2021 года.