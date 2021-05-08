У Pfizer повідомили про відмову деяких країн у замовленні вакцин

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У Pfizer заявили, що країни з низьким та середнім рівнем доходу вирішили не замовляти вакцини у компанії після того, як адміністрація Байдена заявила, що підтримує відмову від патентів на розширення глобального доступу до вакцин.

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"Ми звернулися до всіх країн з проханням розмістити замовлення, щоб ми могли розподіляти дози для них. Насправді країни з високим рівнем доходу зарезервували більшу частину доз. Мене це особисто зацікавило, і я звернувся до багатьох керівників країн із середнім / низьким рівнем доходу за допомогою листа, телефону та навіть тексту, щоб закликати їх резервувати дози, оскільки пропозиція була обмеженою”, - сказав виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Більшість країн з низьким та середнім рівнем доходу, з якими він контактував, вирішили робити замовлення у інших виробників вакцин або тому, що основна технологія, використана в пострілі Pfizer, все ще не перевірена, або існували варіанти місцевого виробництва.

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