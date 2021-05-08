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У Pfizer повідомили про відмову деяких країн у замовленні вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Країни з низьким і середнім рівнем доходу вирішили не замовляти вакцину, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech. Про це пише УНН з посиланням на Вloomberg.

Деталі

У Pfizer заявили, що країни з низьким та середнім рівнем доходу вирішили не замовляти вакцини у компанії після того, як адміністрація Байдена заявила, що підтримує відмову від патентів на розширення глобального доступу до вакцин.

Цитата

"Ми звернулися до всіх країн з проханням розмістити замовлення, щоб ми могли розподіляти дози для них. Насправді країни з високим рівнем доходу зарезервували більшу частину доз. Мене це особисто зацікавило, і я звернувся до багатьох керівників країн із середнім / низьким рівнем доходу за допомогою листа, телефону та навіть тексту, щоб закликати їх резервувати дози, оскільки пропозиція була обмеженою”, - сказав виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Більшість країн з низьким та середнім рівнем доходу, з якими він контактував, вирішили робити замовлення у інших виробників вакцин або тому, що основна технологія, використана в пострілі Pfizer, все ще не перевірена, або існували варіанти місцевого виробництва.

Доповнення

Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу. Це підтримали США та Іспанія.

Компанії Pfizer і BioNTech стали першими, які звернулися до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США для отримання повного дозволу на вакцину від COVID-19 для людей у ​​віці 16 років і старше.

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