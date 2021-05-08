В Pfizer сообщили об отказе некоторых стран в заказе вакцин

Детали
В Pfizer заявили, что страны с низким и средним уровнем дохода решили не заказывать вакцины в компании после того, как администрация Байдена заявила, что поддерживает отказ от патентов на расширение глобального доступа к вакцинам.
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“Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказ, чтобы мы могли распределять дозы для них. На самом деле страны с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз. Меня это лично заинтересовало, и я обратился ко многим руководителей стран со средним / низким уровнем дохода с помощью письма, телефона и даже текста, чтобы призвать их резервировать дозы, поскольку предложение было ограниченным”, - сказал исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
Большинство стран с низким и средним уровнем дохода, с которыми он контактировал, решили делать заказ у других производителей вакцин или потому, что основная технология, использованная в выстреле Pfizer, все еще не проверена, или существовали варианты местного производства.
Дополнение
Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса. Это поддержали США и Испания.
Компании Pfizer и BioNTech стали первыми , которые обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения полного разрешения на вакцину от COVID-19 для людей в возрасте 16 лет и старше.