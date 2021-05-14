Польша начнет вакцинировать жителей в возрасте от 16 лет

Детали

Министр Здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что подростки смогут принимать препарат только с согласия своих законных опекунов. В понедельник, 17 мая, начнется регистрация, а в воскресенье вечером на сайте министерства появится специальная форма с согласия для родителей.

По словам главы польского МЗ, единственным препаратом, который смогут прививать подростков, будет вакцина компании Pfizer.

Напомним

В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков. Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет.

Правительство Польши предложил руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson & Johnson (J & J), от которого там было решено отказаться.