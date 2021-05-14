Польша начнет вакцинировать жителей в возрасте от 16 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Медицинский совет Польши выдал рекомендацию как можно быстрее начать прививки людей от 16 до 17 лет против COVID-19. Об этом пишет польское издание Gazeta, передает УНН.
Детали
Министр Здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что подростки смогут принимать препарат только с согласия своих законных опекунов. В понедельник, 17 мая, начнется регистрация, а в воскресенье вечером на сайте министерства появится специальная форма с согласия для родителей.
По словам главы польского МЗ, единственным препаратом, который смогут прививать подростков, будет вакцина компании Pfizer.
Напомним
В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков. Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет.
Правительство Польши предложил руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson & Johnson (J & J), от которого там было решено отказаться.