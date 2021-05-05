Канада схвалила вакцину для підлітків

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Канадське міністерство охорони здоров’я дозволило використовувати вакцину Pfizer-BioNTech проти коронавірусу для підлітків у віці від 12 років, причому Канада стала першою країною, яка схвалила її з цього віку.

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“Дозвіл на першу вакцину в Канаді для профілактики Covid-19 у дітей є важливим кроком у боротьбі Канади з пандемією. Ми перші у світі дозволили Pfizer (вакцину) для дітей віком від 12 до 15 років”, — сказала д-р Супрія Шарма, головний медичний радник Health Canada.

У найближчі дні також очікується рішення Агентства США з лікарських засобів (FDA) про поширення вакцини Pfizer на цю саму вікову групу. Канада заснувала своє рішення на основі “нових даних, зібраних” після великого клінічного випробування фази 3 у США, яке охопило понад 2000 учасників у віці від 12 до 15 років, повідомляє Health Canada.

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Компанія Pfizer-BioNTech подала свій запит на збільшення віку вакцинації до уряду Канади 16 квітня. Pfizer та інші виробники вакцин, що мають ліцензію в Канаді, “або проводять дослідження, або планують проводити дослідження для підлітків та дітей, включаючи дітей віком від 6 місяців до 11 років”.

У США дозволять вакцину Pfizer для щеплення дітей у віці від 12 до 15 років вже на початку наступного тижня.