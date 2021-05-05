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Канада приняла вакцину для подростков

Канада приняла вакцину для подростков

Киев  •  УНН

 • 15998 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Канадское министерство здравоохранения разрешило использовать вакцину Pfizer-BioNTech против коронавируса для подростков в возрасте от 12 лет, причем Канада стала первой страной, которая приняла ее с этого возраста.

Цитата

“Разрешение на первую вакцину в Канаде для профилактики Covid-19 у детей является важным шагом в борьбе Канады с пандемией. Мы первые в мире позволили Pfizer (вакцину) для детей от 12 до 15 лет ”, - сказала д-р Суприя Шарма, главный медицинский советник Health Canada.

В ближайшие дни также ожидается решение Агентства США по лекарственным средствам (FDA) о распространении вакцины Pfizer на эту же возрастную группу. Канада основала свое решение на основе “новых данных, собранных” после большого клинического испытания фазы 3 в США, которое охватило более 2000 участников в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает Health Canada.

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Дополнительно

Компания Pfizer-BioNTech подала запрос на увеличение возраста вакцинации к правительству Канады 16 апреля. Pfizer и другие производители вакцин, имеющих лицензию в Канаде, “или проводят исследования, или планируют проводить исследования для подростков и детей, включая детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет”.

В США разрешат вакцину Pfizer для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет уже в начале следующей недели.

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