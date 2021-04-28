У Канаді вперше померла людина після вакцинації

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Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть 54-річної жінки жінки після того, як ін'єкція вакциною Astra-Zeneca спричинила виникнення рідкісного тромбу в мозку. Жінка отримала 9 квітня свою першу вакцину.

Протягом наступних днів після вакцинації вона страждала від сильної втоми та головного болю. Її госпіталізували до місцевого медзакладу, а потім переправили до Монреальського неврологічного інституту, оскільки її стан погіршувався.

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Прем'єр-міністр Квебеку Франсуа Лего висловив свої співчуття.

"Це сумно ... але ми знали, що на 100 000 є один шанс, що це може статися, і ми вважаємо, що переваги перевищують ризики", - каже він.

Додамо, що понад 350 000 людей отримали вакцину в Квебеку.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною Софі зробили щеплення від коронавірусної хвороби. Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало продовжити введення другої дози вакцини від коронавірусу від компанії AstraZeneca, незважаючи на ризик, який є вкрай низьким.

Результати Оксфордських досліджень показують, що ризик рідкісного тромбоутворення у вісім-десять разів вище у людей, які хворіють на Covid-19, ніж серед людей, які отримали щеплення Pfizer, Moderna або AstraZeneca.