В Канаде впервые умер человек после вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Канаде зафиксировали первую смерть из-за последствий, вызванных вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC News.
Детали
Министерство здравоохранения провинции Квебек подтвердило смерть 54-летней женщины женщины после того, как инъекция вакциной Astra-Zeneca повлекла возникновение редкого тромба в мозгу. Женщина получила 9 апреля свою первую вакцину.
В течение последующих дней после вакцинации она страдала от сильной усталости и головной боли. Ее госпитализировали в местный медучреждения, а затем переправили к Монреальскому неврологического института, поскольку ее состояние ухудшалось.
Цитата
Премьер-министр Квебека Франсуа Лего выразил свои соболезнования.
“Это печально ... но мы знали, что на 100 000 есть один шанс, что это может произойти, и мы считаем, что преимущества превышают риски”, — говорит он.
Добавим, что более 350 000 человек получили вакцину в Квебеке.
Дополнительно
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой Софи сделали прививки от коронавирусной болезни. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало продолжить введения второй дозы вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, несмотря на риск, который является крайне низким.
Результаты Оксфордских исследований показывают, что риск редкого тромбообразования в восемь-десять раз выше у людей, страдающих Covid-19, чем среди людей, получивших прививки Pfizer, Moderna или AstraZeneca.