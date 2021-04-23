Європейський регулятор рекомендував робити другий укол вакциною AstraZeneca незважаючи на ризики

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало продовжити введення другої дози вакцини від коронавірусу від компанії AstraZeneca, незважаючи на ризик, який є вкрай низьким, передає УНН.

Цитата:

"Комітет рекомендував продовжити введення другої дози Vaxzevria (вакцина AstraZeneca - ред.) через 4-12 тижнів після введення першої відповідно до інформації про продукт", - йдеться в заяві ЕМА від 23 квітня.

Деталі

Так, фахівці прийшли до висновку, що переваги вакцини все ще переважають ризики для дорослих всіх вікових груп.

Однак після вакцинації спостерігалися "дуже рідкісні" випадки утворення тромбів з низьким вмістом тромбоцитів - за оцінками ЕМА, тромби виникають у 1 зі 100 тисяч вакцинованих людей

Відзначається також, що на сьогодні "не було достатнього впливу і часу спостереження, щоб визначити, чи буде ризик утворення тромбів з низьким вмістом тромбоцитів після другої дози відрізнятися від ризику після першої дози".

"В даний час немає даних для зміни поточних рекомендацій або їх кількість обмежена", - заявили в агентстві.

Що було раніше

Відзначимо, що сьогодні в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Доповнення

Результати Оксфордських досліджень показують, що ризик рідкісного тромбоутворення у вісім-десять разів вище у людей, які хворіють на Covid-19, ніж серед людей, які отримали щеплення Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

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