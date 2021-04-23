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Европейский регулятор рекомендовал делать второй укол вакциной AstraZeneca несмотря на риски

Европейский регулятор рекомендовал делать второй укол вакциной AstraZeneca несмотря на риски

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало продолжить введение второй дозы вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, несмотря на риск, который является крайне низким, передает УНН.

Цитата:

"Комитет рекомендовал продолжить введение второй дозы Vaxzevria (вакцина AstraZeneca - ред.) через 4-12 недель после введения первой в соответствии с информацией о продукте", - говорится в заявлении ЕМА от 23 апреля.

Детали

Так, специалисты пришли к выводу, что преимущества вакцины все еще превышают риски для взрослых всех возрастов.

Однако после вакцинации наблюдались "очень редкие" случаи образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов - по оценкам ЕМА, тромбы возникают у 1 из 100 тысяч вакцинированных людей

Отмечается также, что сегодня "не было достаточного воздействия и времени наблюдения, чтобы определить, будет ли риск образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов после второй дозы отличаться от риска после первой дозы".

"В настоящее время нет данных для изменения текущих рекомендаций или их количество ограничено", - заявили в агентстве.

Что было раньше

Отметим, что сегодня в Украину доставили более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Дополнение

Результаты Оксфордских исследований показывают, что риск редкого тромбообразования в восемь-десять раз выше у людей, страдающих Covid-19, чем среди людей, получивших прививки Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

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