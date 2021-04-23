Европейский регулятор рекомендовал делать второй укол вакциной AstraZeneca несмотря на риски
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало продолжить введение второй дозы вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, несмотря на риск, который является крайне низким, передает УНН.
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"Комитет рекомендовал продолжить введение второй дозы Vaxzevria (вакцина AstraZeneca - ред.) через 4-12 недель после введения первой в соответствии с информацией о продукте", - говорится в заявлении ЕМА от 23 апреля.
Детали
Так, специалисты пришли к выводу, что преимущества вакцины все еще превышают риски для взрослых всех возрастов.
Однако после вакцинации наблюдались "очень редкие" случаи образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов - по оценкам ЕМА, тромбы возникают у 1 из 100 тысяч вакцинированных людей
Отмечается также, что сегодня "не было достаточного воздействия и времени наблюдения, чтобы определить, будет ли риск образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов после второй дозы отличаться от риска после первой дозы".
"В настоящее время нет данных для изменения текущих рекомендаций или их количество ограничено", - заявили в агентстве.
Что было раньше
Отметим, что сегодня в Украину доставили более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
Дополнение
Результаты Оксфордских исследований показывают, что риск редкого тромбообразования в восемь-десять раз выше у людей, страдающих Covid-19, чем среди людей, получивших прививки Pfizer, Moderna или AstraZeneca.