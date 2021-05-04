У США дітей щеплюватимуть вакциною Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У США дозволять вакцину Pfizer для щеплення дітей у віці від 12 до 15 років вже на початку наступного тижня. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Повідомляється, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США готується дозволити вакцину Pfizer/BioNTech Covid для підлітків віком від 12 до 15 років до початку наступного тижня.
Зазначається, що схвалення очікується після того, як в березні виробники ліків заявили, про безпечність і ефективність вакцини, вона викликала стійку відповідь антитіл у дітей у віці від 12 до 15 років в ході клінічних випробувань. Вакцина вже схвалена в США для людей у віці 16 років і старше.
Раніше в квітні директор Центру з контролю за захворюваннями США (CDC) Рошель Валенськи заявила, що вакцина може бути схвалена до середини травня.
У повідомленні говориться, що в разі схвалення вакцини для дітей 12-15 років консультативна група з вакцин CDC, ймовірно, збереться на наступний день, щоб розглянути дані клінічних випробувань і дати рекомендації з використання вакцини для підлітків.
Доповнення
У Сполучених Штатах зараз повністю вакциновані 100 млн дорослих людей.
Компанія Pfizer працює над створенням таблеток, які стануть потенційним ліками від COVID-19, і може випустити їх до кінця 2021 року.