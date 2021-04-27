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Pfizer може випустити таблетки від COVID-19 до кінця 2021 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19904 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Компанія Pfizer працює над створенням таблеток, які стануть потенційним ліками від COVID-19. Вони можуть бути готові пізніше в цьому році, якщо випробування пройдуть успішно, передає УНН з посиланням на Telegraph.

Цитата:

"Ми розробили PF-07321332 як потенційну пероральну терапію, яку можна було б призначати при перших ознаках інфекції, без необхідності госпіталізації пацієнтів до відділення інтенсивної терапії", - говорить головний науковий співробітник і президент відділу світових досліджень, розробок і медикаментів Pfizer Мікаель Долстен в офіційній заяві.

Деталі

Як повідомляє видання, на сьогодні в США і Брюсселі проводяться випробування препарату за участю близько 60 добровольців у віці від 18 до 60 років.

Згідно з даними компанії Pfizer, які є в розпорядженні журналістів, перша фаза випробування призначена для того, щоб зрозуміти, як "переноситься препарат при збільшенні дози, окремо або з ритонавіром, чи є значні побічні ефекти, і як люди себе почувають після його прийому".

Друга фаза буде робити те ж саме, але з "множинними дозами", тоді як на третій фазі будуть перевірятися таблетки і рідкі форми препарату, а також вплив вживання їжі при прийомі препарату.

"Якщо випробування буде успішним, цілком можливо, що домашні ліки від COVID-19 стануть доступними пізніше в цьому році", - пише газета.

Вакцина Pfizer в Україні

16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer в рамках програми COVAX - 117 тисяч доз.

За інформацією МОЗ, вакцину Pfizer отримають виключно жителі будинків престарілих, персонал цих будинків, а також рятувальники та прикордонники.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer уклала угоду про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже в найближчі місяці. Міністр Степанов також підписав наказ, згідно з яким залишковими дозами вакцин від COVID-19 будуть щеплювати виключно групи першого і другого етапів вакцинальної кампанії, а не публічних осіб.

В цілому в даний час Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин від різних виробників. Всього для того, щоб прищепити більшість дорослого населення України для вироблення колективного імунітету, потрібно 48 млн щеплень (з розрахунку два щеплення на людину).

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