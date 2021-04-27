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Pfizer может выпустить таблетки от COVID-19 до конца 2021 года - СМИ

Pfizer может выпустить таблетки от COVID-19 до конца 2021 года - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19889 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Компания Pfizer работает над созданием таблеток, которые станут потенциальным лекарством от COVID-19. Они могут быть готовы позже в этом году, если испытания пройдут успешно, передает УНН со ссылкой на Telegraph.

Цитата:

"Мы разработали PF-07321332 как потенциальную пероральную терапию, которую можно было бы назначать при первых признаках инфекции, без необходимости госпитализации пациентов в отделение интенсивной терапии", - говорит главный научный сотрудник и президент отдела мировых исследований, разработок и медикаментов Pfizer Микаэль Долстен в официальном заявлении.

Детали

Как сообщает издание, на сегодня в США и Брюсселе проводятся испытания препарата с участием около 60 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Согласно данным компании Pfizer, которые есть в распоряжении журналистов, первая фаза испытания предназначена для того, чтобы понять, как "переносится препарат при увеличении дозы, отдельно или с ритонавиром, есть ли значительные побочные эффекты, и как люди себя чувствуют после приема" .

Вторая фаза будет делать то же самое, но с "множественными дозами", тогда как на третьей фазе будут проверяться таблетки и жидкие формы препарата, а также влияние еды при приеме препарата.

"Если испытани будет успешным, вполне возможно, что домашние лекарства от COVID-19 станут доступными позже в этом году", - пишет газета.

Вакцина Pfizer в Украине

16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках программы COVAX - 117 тысяч доз.

По информации Минздрава, вакцину Pfizer получат исключительно жители домов престарелых, персонал этих домов, а также спасатели и пограничники.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer заключила соглашение о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Министр Степанов также подписал приказ, согласно которому остаточными дозами вакцин от COVID-19 будут прививать исключительно группы первого и второго этапов вакцинальной кампании, а не публичных лиц.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин от различных производителей. Всего для того, чтобы привить большинство взрослого населения Украины для выработки коллективного иммунитета, нужно 48 млн прививок (из расчета две прививки на человека).

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