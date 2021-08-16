Польща передасть у вівторок Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У вівторок Польща передасть в Україну 650 тис. доз вакцини AstraZeneca. Про це повідомив голова Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
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“У понеділок голова Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик заявив PAP, що Польща досі надсилала вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, окрім Австралії (1 млн доз), до Іспанії (2,4 млн), Португалії (0,6 млн). 1 мільйон доз „Модерни“ було відправлено до Норвегії. У вівторок 650 тис. доз AstraZeneca буде передано Україні”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Польща перепродує вакцини проти коронавірусу ряду держав, зокрема, Австралії, Іспанії, Португалії, Норвегії та Україні.
Кучмєровський підкреслив, що перепродаж вакцин — це величезна міжнародна логістична акція.
“Все відбувається в професійних умовах, відповідно до фармацевтичного законодавства та вимог виробників. Це можливо, серед іншого, тому що за останні півтора року у нас є професіоналізм RARS, який сьогодні ефективно справляється з усім процесом”, — додав Кучмєровський. Він зазначив, що процес продажу активно підтримується Міністерством закордонних справ Польщі та Міністерством охорони здоров’я.
Доповнення
Раніше заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска заявив, що уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від COVID-19 з коротким терміном придатності.
Він розповів, що в серпні мають передати першу партію в понад 650 тис. доз вакцин.
Польща планувала поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року.
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.
Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Польща має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації. Наразі країна замовила 100 мільйонів доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися, писало RMF24.
Утім, країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Зазначається, що вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.
Уряд країни хоче продати препарати AstraZeneca, Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни.