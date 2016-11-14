Польща передала кошти на облаштування Будинку для людей похилого віку у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Польське військово-промислове об’єднання переказало кошти для облаштування Будинку для людей старшого віку та одиноких осіб польського походження у Брюховичах під Львовом, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“Будинок для людей похилого віку, що будується у Брюховичах, під Львовом, отримав фінансову підтримку з Польщі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, 100 тисяч злотих Будинкові переказало Польське військово-промислове об’єднання.
Повідомляється, що будинок для людей старшого віку та одиноких осіб польського походження Львівщини вже майже готовий.
Однак, необхідно облаштувати приміщення меблями, медично-профілактичним та кухонно-господарчим обладнанням. Саме на це й будуть витрачені гроші з Польщі.
Нагадаємо, Польща розглядає Україну як союзника у побудові мирної та процвітаючої Європи.