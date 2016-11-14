Польша передала средства на обустройство Дома престарелых в Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Польское военно-промышленное объединение перевело средства для обустройства Дома для людей старшего возраста и одиноких лиц польского происхождения в Брюховичах под Львовом, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Дом для пожилых людей, что строится в Брюховичах под Львовом, получил финансовую поддержку из Польши", - говорится в сообщении.
Отмечается, 100 тысяч злотых Дому перечислило Польское военно-промышленное объединение.
Сообщается, что дом для людей старшего возраста и одиноких лиц польского происхождения Львовской области уже почти готов.
Однако, необходимо обустроить помещение мебелью, медико-профилактическим и кухонно-хозяйственным оборудованием. Именно на это и будут потрачены деньги из Польши.
Напомним, Польша рассматривает Украину как союзника в построении мирной и процветающей Европы .