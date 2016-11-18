Польща отримає від Єврокомісії близько 1,8 млрд євро на ліквідацію вугільних шахт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Єврокомісія затвердила плани Польщі щодо виділення майже 8 мільярдів злотих (близько 1,8 млрд євро) на подолання наслідків ліквідації неконкурентних вугільних шахт, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Єврокомісія вважає, що такі наміри Польщі відповідають засадам надання державної допомоги.
“Комісія прийшла до висновку, що підтримка не матиме надмірного впливу на конкуренцію”, — йдеться у повідомленні.
ЄК пояснила, що засади ЄС щодо надання держдопомоги, зокрема рішення Ради ЄС від 2010 року “дозволяє державам-членам надавати підтримку, спрямовану на сприяння процесу закриття неконкурентоспроможних вугільних шахт з метою пом’якшення соціальних та екологічних наслідків”.
Згідно з польськими планами, майже 8 млрд злотих підуть на підтримку працівників шахт, що втратили або втратять робочі місця, а також на ліквідацію інфраструктури шахт і подолання шкоди, заподіяної довкіллю.
У 2010 році Рада ЄС прийняла рішення щодо державної допомоги з метою полегшити закриття неконкурентних шахт. Згідно з рішенням, державна підтримка вугільної галузі можлива лише для полегшення закриття шахт шляхом покриття витрат на виробництво і виняткових витрат, пов’язаних з закриттям. Рішення було прийнято на тлі політики ЄС щодо заохочення використання відновлюваних джерел енергії.