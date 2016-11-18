Польша получит от Еврокомиссии около 1,8 млрд. евро на ликвидацию угольных шахт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Еврокомиссия утвердила планы Польши о выделении почти 8 млрд. злотых (около 1,8 млрд. евро) на преодоление последствий ликвидации неконкурентных угольных шахт, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Еврокомиссия считает, что такие намерения Польши соответствуют принципам предоставления государственной помощи.
"Комиссия пришла к выводу, что поддержка не будет иметь чрезмерного влияния на конкуренцию", - говорится в сообщении.
ЕК объяснила, что принципы ЕС о предоставлении госпомощи, в частности решение Совета ЕС от 2010 года "позволяет государствам-членам оказывать поддержку, направленную на содействие процессу закрытия неконкурентоспособных угольных шахт с целью смягчения социальных и экологических последствий".
Согласно польским планам, почти 8 млрд злотых пойдут на поддержку работников шахт, которые потеряли или потеряют рабочие места, а также на ликвидацию инфраструктуры шахт и преодоления ущерба, причиненного окружающей среде.
В 2010 году Совет ЕС принял решение о государственной помощи с целью облегчить закрытие неконкурентных шахт. Согласно решению, государственная поддержка угольной отрасли возможна только для облегчения закрытия шахт путем покрытия расходов на производство и исключительных расходов, связанных с закрытием. Решение было принято на фоне политики ЕС по поощрению использования возобновляемых источников энергии.